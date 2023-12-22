Эксперт Карпов сообщил, когда ждать нового подорожания яиц

Он подчеркнул, что стоимость продукта не снизится до тех значений, которые были несколько месяцев назад.

Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов сообщил, когда ждать нового подорожания яиц. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, сейчас ситуация на рынке яиц стабилизировалась. Он подчеркнул, что стоимость продукта не снизится до тех значений, которые были несколько месяцев назад. Также Карпов отметил, что следующие изменения в ценообразовании пройдут в пиковые моменты. Одним из них является Пасха, когда яйцо становится более востребованным. Эксперт считает, что ближе к празднику стоимость яиц будет вновь увеличиваться.

Ранее общественный деятель призвал ввести в России бесплатную помощь алкозависимым.

Фото: Piter.tv