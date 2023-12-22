Общественный деятель призвал ввести в России бесплатную помощь алкозависимым

Эксперт подчеркнул, что раньше эту проблему решали наркодиспансеры.

Общественный деятель Андрей Ковалев призвал ввести в России бесплатную помощь алкозависимым. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По его словам, в России алкоголь продается свободно, а сократить число зависимых от него людей можно "только с помощью каких-то драконовских методов". Эксперт подчеркнул, что раньше эту проблему решали наркодиспансеры, однако сейчас их нет, и лечение остается за пациентом или его семьей. Ковалев считает, что в стране нужна бесплатная помощь тем, кто страдает алкозависимостью. Он также добавил, что государство должно провести мощные экономические реформы, так как это тоже может повлиять на нынешнюю ситуацию.

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Фото: Piter.tv