Эколог Рыбальченко объяснил, почему искусственная елка может навредить природе

По мнению эксперта, натуральная елка прослужит дольше искусственной.

Член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко объяснил, почему искусственная елка может навредить природе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, натуральная елка прослужит дольше искусственной, и поэтому с ней "не стоит прощаться". Рыбальченко пояснил, что естественную елку могут превратить в удобрение для тропинок и цветочных клумб. Он также отметил, что искусственные елки труднее утилизировать, чем натуральное дерево. По этой причине стоит брать настоящую елку, чтобы заботиться об экологии.

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Фото: Piter.tv