Писатель Беседин сравнил борьбу с иноагентами в России с обрядом экзорцизма

Эксперт прокомментировал отъезд блогера Александра Шпака в Турцию.

Писатель Платон Беседин сравнил борьбу с иноагентами в России с обрядом экзорцизма. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал отъезд блогера Александра Шпака в Турцию, откуда тот начал критиковать российских военнослужащих и спецоперацию. По его словам, блогер занимается хайпом ради монетизации просмотров. Писатель подчеркнул, что многие из тех, кто был объявлен иноагентами и покинул страну, "похожи на бесов", и по этой причине борьба с ними напоминает обряд экзорцизма.

Ранее эксперт рассказал, чем для Германии обернется волна протестов.

Фото: Piter.tv