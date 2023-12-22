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Писатель Беседин сравнил борьбу с иноагентами в России с обрядом экзорцизма
Сегодня, 9:46
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Писатель Беседин сравнил борьбу с иноагентами в России с обрядом экзорцизма

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Эксперт прокомментировал отъезд блогера Александра Шпака в Турцию.

Писатель Платон Беседин сравнил борьбу с иноагентами в России с обрядом экзорцизма. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал отъезд блогера Александра Шпака в Турцию, откуда тот начал критиковать российских военнослужащих и спецоперацию. По его словам, блогер занимается хайпом ради монетизации просмотров. Писатель подчеркнул, что многие из тех, кто был объявлен иноагентами и покинул страну, "похожи на бесов", и по этой причине борьба с ними напоминает обряд экзорцизма.

Ранее эксперт рассказал, чем для Германии обернется волна протестов.

Фото: Piter.tv

Теги: иноагенты, писатель, платон беседин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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