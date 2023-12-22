Руслан Андреев не исключил отставки Олафа Шольца с должности канцлера.

Эксперт рассказал, чем для правительства Германии обернется волна протестов со стороны сотрудников логистики, транспортного обеспечения, машинистов, фермеров, работников питания и профсоюзов. В интервью телеканалу "360" политический консультант Руслан Андреев заметил, что в скором времени эту акцию против властей поддержат медики, учителя и строители. Аналитик пояснил, что с начала украинского кризиса немецкая промышленность ориентировалась на оптовую стоимость от российских энергетических ресурсов, а сейчас предприятия либо закрываются, либо переезжают на территорию США. В связи с такой экономической обстановкой, кабинет министров при Олафе Шольце является самым непопулярным в обществе. При этом экономика европейского государства впервые с момента завершения пандемии коронавирусной инфекции оказалась в рецессии.

Какой ущерб забастовка нанесла экономике Германии — подсчитают эксперты в будущем. Но он точно несоизмерим с теми потерями, которые несет бизнес и государство последние два года из-за недальновидной политики. Руслан Андреев, политконсультант

Руслан Андреев добавил, то канцлер ФРГ Олаф Шольц еще до начала забастовок отказался отправить армии киевского режима дальнобойные ракеты Киеву, поэтому сокращение военной поддержки Украины со стороны Германии — лишь вопрос времени. Однако, несмотря на это решение, отставка главы немецкого правительства видится аналитиком все еще высоковыроятной. Он предположил, что место канцлера может в будущем получить министр обороны Борис Писториус, так как в Берлине сейчас власти разворачиваются "в сторону правой повестки и евроскептицизма". Также популярность набирает движение "Союз Сары Вагенкнехт" и партия "Альтернатива для Германии".

Шольц сделал жесткое заявление о Путине в новогоднем обращении.

Фото: YouTube / Olaf Scholz