В Германии подвели итоги уходящего года.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц в новогоднем обращении в 2023 году жестко высказался о российском президенте Владимире Путине и украинском кризисе. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания Die Welt. Канцлер ФРГ попытался оправдаться за существующие проблемы у местного населения. Олаф Шольц заметил, что Москва перекрыла Берлину "газовый кран" после начала своей специальной военной операции.

Едва Covid-19 отступил, как Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

После этого видеообращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt пользователи социальных сетей написали о том, что Берлин сам отказался от российского природногогаза, во время как власти США подорвали "Северные потоки". немецкие граждане призвали Олафа Шольца подать в отставку.

В госбюджет Германии заложили восемь миллиардов евро прямой помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / EU-Schwerbehinderung