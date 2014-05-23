В госбюджет Германии заложили восемь миллиардов евро прямой помощи Украине

Олаф Шольц рассказал о новой помощи для ВСУ.

В немецкий государственный бюджет на следующий год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине и еще шесть миллиардов евро для находящихся в Германии украинских беженцев. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с коллегами (вице-премьером Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линднером) в Берлине перед журналистами сделал глава местного правительства Олаф Шольц. Он выступил по завершению рабочих совещаний, посвященных разрешению бюджетного кризиса в стране. Линднер также пояснил, что Вооруженным силам Украины кроме прямой помощи также от Германии предоставляется поддержка через различные фонды Европейского союза.

Мы будем оказывать поддержку Украине из регулярного бюджета так, как мы планировали и, прежде всего, так долго, сколько это будет необходимо. Это включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

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Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten