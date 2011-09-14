Олаф Шольц назвал причину роста стоимости на энергоресурсы в ФРГ и ЕС.

Немецкий канцлер Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного природного газа в европейский регион. Во время своей речи на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заметил, что именно из-за этой деятельности со стороны Москвы произошел рост цен на энергетические носители в регионе. Чиновник напомнил коллегам о том, что после прекращения поставок газа из России, немцы лишились около половины получаемого газа, а в ЕС недосчитались порядка 120 миллиардов кубических метров газа.

Россия - да, Россия прекратила энергоснабжение Европы... Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу! Это имеет последствия для цен на энергию! Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава местного правительства заметил, что власти смогли принять решительные меры для исправления ситуации. В частности, теперь Германия закупает большие партии газа в Норвегии, а также дополнительно создает СПГ-терминалы на севере своей страны.

России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине, заявил Шольц.

Фото и видео: YouTube / WELT