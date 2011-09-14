России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине, заявил Шольц

В Берлине оценили посыл, который хотят отправить миру.

Москве не стоит рассчитывать на то, что Германия и коллективный Запад отступятся и будут больше не в состоянии оказывать поддержку киевскому режиму и его армии. Во время своей речи на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц признал, что оказание финансовой и военной помощи Вооруженным силам Украины является "большим вызовом" для Берлина. При этом глава местного правительства считает, что важно заявить о четком послании от европейского региона и всего мира.

Должно звучать следующим образом: не стоит и нельзя рассчитывать на то, что мы отступимся, что мы далее будем не в состоянии предоставить то, что нужно Украине с ее 46 миллионами жителей... Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц призвал утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Фото и видео: YouTube / WELT