Шольц призвал утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году

Канцлер ФРГ рассказал о климатической повестке Германии.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает необходимым утроить глобальный потенциал в области возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность к 2030 году. Соответствующее заявление европейский представитель сделал перед коллегами во время выступления на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Спикер заметил, что в его стране расширение использования возобновляемых источников уже ускорилось, однако теперь этот процесс должен произойти в остальной части мира.

Распространение возобновляемых источников энергии прогрессирует, но не теми темпами, которые необходимы. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Кросе расширения возобновляемой энергетики, по словам Олафа Шольца, важно, чтобы начал работу климатический клуб, в который входят 35 стран и Европейский союз. Далее чиновник предложил провести реформу международной финансовой архитектуры.

Шольц призвал ЕС помочь Украине, Молдавии и Грузии в реформах для вступления.

Фото и видео: YouTube / COP28 UAE