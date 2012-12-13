Шольц призвал ЕС помочь Украине, Молдавии и Грузии в реформах для вступления

В Германии призвали поддержать ВСУ в конфликте против Москвы.

Европейский союз должен поддержать Украину, Молдавию и Грузию в проведении местными властями реформ, необходимых для вступления в регионального сообщество. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая в Малаге на Конгрессе Партии европейских социалистов. Чиновник добавил, что Брюссель будет оказывать армии киевского режима поддержку до того момента, пока это будет требоваться.

Мы должны сделать действительностью мир и стабильность. Одновременно мы должны всех поддержать в проведении реформ, необходимых для вступления в Европейский союз. Это касается в том числе Молдавии, Украины и Грузии. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила прессе, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. Она признала выполнение Киевом лишь четырех из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении.

Шольц призвал готовиться к "очень долгому" конфликту РФ против Украины.

Фото и видео: YouTube / Party of European Socialists