Шольц призвал готовиться к "очень долгому" конфликту РФ против Украины

В Германии заметили, что продолжат помогать ВСУ.

Киевский режим продолжает нуждаться в поддержке, поэтому она будет обеспечена со стороны Германии. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии,организованном Вооруженными силами ФРГ. Чиновник отметил, что европейское государство уже предоставило Украине в качестве гуманитарной, финансовой и военной помощи за последние полтора года порядка 24 миллиардов евро.

... К сожалению, не вижу каких-либо признаков, что Россия в обозримом времени отведет войска. Но в этом цель нашей поддержки. Мы держим наше слово, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не даем появиться сомнениям на этот счет. Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц: ФРГ реагирует на новые вызовы долгосрочным размещением бригады Бундесвера в Литве.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag