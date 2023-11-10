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Шольц призвал готовиться к "очень долгому" конфликту РФ против Украины

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В Германии заметили, что продолжат помогать ВСУ.

Киевский режим продолжает нуждаться в поддержке, поэтому она будет обеспечена со стороны Германии. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии,организованном Вооруженными силами  ФРГ. Чиновник отметил, что европейское государство уже предоставило Украине в качестве гуманитарной, финансовой и военной помощи за последние полтора года порядка 24 миллиардов евро. 

... К сожалению, не вижу каких-либо признаков, что Россия в обозримом времени отведет войска. Но в этом цель нашей поддержки. Мы держим наше слово, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не даем появиться сомнениям на этот счет.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц: ФРГ реагирует на новые вызовы долгосрочным размещением бригады Бундесвера в Литве.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag

Теги: военная помощь, всу, германия, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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