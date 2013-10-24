Шольц: ФРГ реагирует на новые вызовы долгосрочным размещением бригады Бундесвера в Литве

В Германии оценили оборонные способности страны в Европе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин реагирует на изменение ситуации с безопасностью "долгосрочным размещением бригады" от Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) на территории Литвы. Соответствующее заявление местный чиновник сделал перед журналистами в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мероприятие состоялось в столице Германии. Спикер пояснил, что происходящее на Украине изменило ситуацию с безопасностью, поэтому от страны требуется дать постоянный ответ на новый вызов. Он заключается, по словам Олафа Шольца, в укреплении обронных и сдерживающих противника возможностях.

Благодарен Бундесверу за столь быстрое решение этих задач. Это также означает выход за рамки привычного, например долгосрочное размещение бригады в Литве или более крупных воинских соединений, которые в будущем будут находиться в состоянии повышенной готовности. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц заметил, что Бундесвер нуждается в дополнительно финансировании. Чиновник рассказал СМИ о том, что Германия в ближайшие годы, как и было объявлено ранее, выполнит цель Североатлантического альянса. Речь идет о достижении показателя расходов на защиту на уровне двух процентов от общенационального ВВП.

Шольц назвал объем помощи Украине с начала спецоперации.

Фото и видео: YouTube / NATO News