Петербуржцам напомнили, когда нужна ревакцинация

Большинство людей старшего возраста ставили вакцину ранее, из-за чего не задумываются о повторной прививочной кампании.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям Петербурга, когда нужна ревакцинация.

Большинство людей старшего возраста ставили вакцину ранее, из-за чего не задумываются о повторной прививочной кампании, но защищать свой организм от дифтерии, столбняка, кори, гриппа и других заболеваний нужно.

От столбняка и дифтерии необходимо прививаться каждому взрослому раз в 10 лет, от кори и краснухи – в том случае, если вы не помните, когда вакцинировались.

Гепатит В – инфекция, которая может привести к развитию цирроза и рака печени. Прививка вырабатывает иммунитет. Ревакцинация не требуется. Исключением стали медицинские работники, взаимодействующие с кровью.

Вакцина от пневмококковой инфекции нужна людям с хроническими заболеваниями и лицам старше 60 лет, поскольку могут развиться тяжелые осложнения.

Прививаться от менингококковой инфекции и гепатита А важно тем, кто часто путешествует. Перед поездкой стоит узнать, есть ли риск заражения свойственными для данного региона инфекциями.

Для заболевания клещевым вирусным энцефалитом характерна весенне-летняя сезонность, однако вторая волна возможна и в августе-сентябре. Прививаться лучше в осенне-весенний период с интервалом от 1 до 7 месяцев.

Ранее на Piter.TV: врач-эпидемиолог напомнила петербуржцам о важности вакцинации от гриппа.

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