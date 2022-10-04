Врач-эпидемиолог напомнила петербуржцам о важности вакцинации от гриппа

Прививочная кампания от гриппа стартовала 28 августа.

28 августа в Северной столице стартовала прививочная кампания от гриппа. О том, почему важно вакцинироваться, рассказала Зинаида Калинина, врач-эпидемиолог отдела мониторинга иммунизации населения Петербурга СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина", в интервью "Петербургскому дневнику".

Зинаида Калинина напомнила, что после того, как человек переболеет гриппом, обостряются хронические заболевания. В пример она привела диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, сердечно-сосудистые болезни.

По словам врача-эпидемиолога, вакцинироваться нужно обязательно, и лучший период для этого – сентябрь-октябрь, потому что уже с ноября растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В первую очередь защищать от болезни стоит пожилых людей, которые страдают хроническими болезнями, беременных женщин и детей.

Кроме того, кандидат медицинских наук уточнила, что противопоказаниями к прививке являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В таком случае вакцина вводится после выздоровления.

Существуют и другие методы для минимизации заболевания, сообщила Зинаида Калинина. Один из них уже известен по мерам, актуальным в COVID-19: использование индивидуальных масок, перчаток и антисептиков.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за 10 дней от гриппа вакцинировались почти 210 тыс. человек.

Фото: Piter.TV