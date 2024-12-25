  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За 2024 год в Петербурге привились против гриппа свыше 3,5 млн человек
Сегодня, 17:52
157
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За 2024 год в Петербурге привились против гриппа свыше 3,5 млн человек

0 0

Прививочная кампания в прошлом году стартовала 19 августа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что программа вакцинации против гриппа в городе завершилась с превышением намеченных показателей. Об этом рассказали 3 января в Смольном.

Таким образом, привились более 3,5 млн человек – 105,6% от плана вакцинации, в том числе – 2,8 млн взрослых и 660 тыс. детей. 

В 2024 году мы увеличили план иммунизации населения на 200 тыс. человек. Петербуржцы вновь проявили сознательность и ответственность, сделав прививки от гриппа. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Прививочная кампания в прошлом году стартовала 19 августа. Сделать прививки можно было в городских поликлиниках. 

Ранее на Piter.TV: в модернизацию первичного звена здравоохранения Петербурга вложат свыше 5 млрд рублей. 

Фото: unsplash 

Теги: вакцинация от гриппа, прививочная кампания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии