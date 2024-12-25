За 2024 год в Петербурге привились против гриппа свыше 3,5 млн человек

Прививочная кампания в прошлом году стартовала 19 августа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что программа вакцинации против гриппа в городе завершилась с превышением намеченных показателей. Об этом рассказали 3 января в Смольном.

Таким образом, привились более 3,5 млн человек – 105,6% от плана вакцинации, в том числе – 2,8 млн взрослых и 660 тыс. детей.

В 2024 году мы увеличили план иммунизации населения на 200 тыс. человек. Петербуржцы вновь проявили сознательность и ответственность, сделав прививки от гриппа. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Прививочная кампания в прошлом году стартовала 19 августа. Сделать прививки можно было в городских поликлиниках.

Ранее на Piter.TV: в модернизацию первичного звена здравоохранения Петербурга вложат свыше 5 млрд рублей.

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