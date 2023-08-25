От гриппа вакцинировались больше четверти жителей Петербурга

На текущей неделе во всех районах работали 359 прививочных бригад на 442 объектах.

В Петербурге от гриппа привились 1 433 184 человека. Это 41,6% от плана иммунизации и 25,6% от населения города, рассказали в пресс-службе Смольного.

В этом году в рамках национального календаря прививок запланировано привить 3 472 000 петербуржцев, что составляет 61,6% населения Северной столицы.

На текущей неделе во всех районах работали 359 прививочных бригад на 442 объектах. В 15 районах организовали работу 43 передвижных прививочных пунктов около 26 станций метро, возле крупных торговых центров и в других местах массового пребывания людей. Также вакцинироваться можно в районных поликлиниках.

Напомним, прививочная кампания стартовала 28 августа.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 60%.

Фото: Piter.TV