В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 60%

Привито против гриппа 931,8 тыс. петербуржцев, в том числе – 256,3 тыс. детей.

К 18 сентября привито против гриппа 931,8 тыс. петербуржцев, в том числе – 256,3 тыс. детей. Это 16,6% охвата населения, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

Среди районов лидируют Курортный (24,12%), Колпинский (23,21%), Кронштадтский (22,85%), Петроградский (21,6%) и Приморский (21,49%).

В период с 9 по 15 сентября в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению вырос на 60,23%.

Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, сезонные коронавирусы, риновирусы, SARS-CoV-2 и прочие). Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания и его осложнений. Не откладывайте вакцинацию, защитите себя и своих близких заранее! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее стало известно, как работают мобильные пункты вакцинации от гриппа в Петербурге.

Фото: Piter.TV