Стало известно, как работают мобильные пункты вакцинации от гриппа в Петербурге

Во всех районах Петербурга начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Городской комитет по здравоохранению составил график их работы на август-сентябрь, рассказали в пресс-службе ведомства 27 августа.
Пункты преимущественно располагаются у станций метро и в торговых центрах. Такой формат вакцинации особенно удобен для работающих петербуржцев.
Мобильные пункты вакцинации работают по будним дням, а часть из них доступна и по субботам. Кроме того, вакцинация против сезонного гриппа проводится бесплатно во всех взрослых и детских поликлиниках города.
Иммунизация детей в передвижных пунктах не производится. Взрослым для проведения процедуры с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС.
Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга
Подробнее о графике работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа – в tg-канале ведомства.
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Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга
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