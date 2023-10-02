Стало известно, как работают мобильные пункты вакцинации от гриппа в Петербурге

Пункты преимущественно располагаются у станций метро и в торговых центрах.

Во всех районах Петербурга начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Городской комитет по здравоохранению составил график их работы на август-сентябрь, рассказали в пресс-службе ведомства 27 августа.

Пункты преимущественно располагаются у станций метро и в торговых центрах. Такой формат вакцинации особенно удобен для работающих петербуржцев.

Мобильные пункты вакцинации работают по будним дням, а часть из них доступна и по субботам. Кроме того, вакцинация против сезонного гриппа проводится бесплатно во всех взрослых и детских поликлиниках города.

Иммунизация детей в передвижных пунктах не производится. Взрослым для проведения процедуры с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Подробнее о графике работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа – в tg-канале ведомства.

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Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга