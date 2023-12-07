В Петербурге готовятся к сезону гриппа и ОРВИ

В соответствии с планируемым охватом прививками против гриппа населения города в этом году планируется привить 3,4 млн человек.

В Смольном обсудили готовность Петербурга к предстоящему эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ. Об этом рассказали 22 августа в пресс-службе городской администрации.

В заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Северной столицы приняли участие главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, представители исполнительных органов государственной власти, районных администраций города и руководители медицинских организаций.

Отмечается, что высокий уровень заболеваемости инфекциями ставит перед органами здравоохранения определенные задачи. В 2023 году, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в том числе – по новой коронавирусной инфекции, перед регионами поставили задачу привить против гриппа не менее 60% населения. В Петербурге с этим справились.

В соответствии с планируемым охватом прививками против гриппа населения города в этом году планируется привить 3,4 млн человек.

В 2024 году Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу рекомендовано обеспечить 75% охвата детского населения вакцинацией против гриппа, в связи с чем план увеличен по сравнению с 2023 годом на 207 тыс. человек. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются в начале сентября.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)