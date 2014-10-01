В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, как защитить ребенка от ОРВИ

Специалисты призывают родителей вовремя прививать детей от гриппа и других вирусных заболеваний.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В Роспотребнадзоре рассказали жителям, как защитить детей от инфекций. Рекомендации опубликовали в группе регионального ведомства.

Родителям следует объяснить детям правила личной гигиены. Малыши и школьники должны помнить, что нужно мыть руки теплой водой с мылом. Кроме того, не стоит тереть грязными руками лицо. Важно есть только из своей посуды и вытирать руки собственным полотенцем.

Специалисты призывают родителей вовремя прививать детей от гриппа и других вирусных заболеваний. Вакцинация позволяет избежать кори, коклюша, ветрянки.

Необходимо следить за питанием ребенка. Сбалансированная диета позволит ребенку накопить иммунитет, который будет защищать организм от вредоносных бактерий и вирусов.

Если ребенок все-таки заболел, не надо заражать других. Больной человек должен остаться дома и полноценно лечиться.

Ранее на Piter.tv: в Комздраве Петербурга рассказали, как избежать обморожения.

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