В Комздраве Петербурга рассказали, как избежать обморожения

Контактные обморожения могут возникнуть при похолодании до -20 градусов.

В Северную столицу пришли морозы. В Комздраве Петербурга рассказали, как избежать обморожений. Рекомендации опубликовали в tg-канале комитета.

Обморожение — это повреждение тканей организма, вызванное воздействием низких температур. Контактные обморожения могут возникнуть при похолодании до -20 градусов. В такой мороз нельзя прикасаться кожей к металлу.

Чтобы избежать обморожения, одежда и обувь должны быть достаточно свободными и не препятствовать нормальной циркуляции крови. Важно одеваться многослойно и выбирать одежду из натуральных материалов. Каждый слой одежды создает прослойку воздуха, которая помогает сохранять тепло и защищает от холода.

В морозы нельзя выходить на улицу без шарфа и шапки или теплого платка. Необходимо защищаться от ветра. Перед выходом на улицу или балкон нужно снять металлические украшения с участков тела, контактирующих с холодным воздухом.

Если во время прогулки вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, то как можно скорее следует зайти в любое теплое место. Это может быть магазин, кафе, офис или любое другое помещение с комфортной температурой. Важно помнить, что длительное пребывание на холоде может привести к обморожению и серьезным последствиям для здоровья, поэтому необходимо принимать меры для сохранения тепла и защиты от холода. Необходимо помнить, что алкоголь не поможет согреться. Он может оказывать влияние на кровообращение и расширение кровеносных сосудов. В результате этого процесса общая теплоотдача организма может увеличиться.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте живодеры налили в кормушку для птиц клей.

Фото: Pxhere