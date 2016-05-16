На Комендантском проспекте живодеры налили в кормушку для птиц клей

В случае обнаружения опасных кормушек нужно оперативно их уничтожить. Пострадавших птиц необходимо отвезти в клинику или в центр "Сирин".

На Комендантском проспекте школьники залили клеем птичьи кормушки. В результате случившегося погибли синички.

Как рассказала жительница района, во дворе дома № 22 по Комендантскому проспекту возле памятника семье подростки налили в кормушки клей от грызунов. В результате три синицы прилипли и погибли. Об этом сообщили в группе "Наша Каменка | Комендантский проспект" в соцсети "ВКонтакте".



Жительница района попыталась спасти птиц. Девушка отвезла опасную кормушку с пернатыми в ветеринарную клинику. Однако к этому моменту особи уже не дышали.

Кормушка с клеем снята, рядом поломаны или срезаны ветки. В округе проверила, что смогла обежать , в других кормушках клея не нашла. Я еще поговорила с собаководами, кого встретила на прогулке, и рассказала про ситуацию , нужно чтобы жители окрестных домов были в курсе происходящего и обращали внимание на кормушки, чтобы информация передавалась. Пожалуйста, кто живёт поблизости не будьте равнодушны! Следите за ситуацией . Я, к сожалению, живу далековато оттуда. Виктория Лебедева, жительница Петербурга

В комментариях жители написали, что в случае обнаружения опасных кормушек нужно оперативно их уничтожить. Пострадавших птиц необходимо отвезти в клинику или в центр "Сирин". Горожане отметили, что на Комендантском проспекте много ветеринарных пунктов, где могут помочь пернатым.

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Фото: ВКонтакте / Наша Каменка | Комендантский проспект