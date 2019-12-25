Петербуржца приговорили к принудительной работе за убийство собаки ремнём

Он задушил животное брючным ремнём.

В Петербурге осужден мужчина, который задушил собаку. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, петербуржца обвиняли по статье о жестком обращении с животными.

Суд установил, что мужчина ночью 24 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире по улице Доблести накинул брючный ремень на шею собаки и с силой стал сдавливать. Также мужчина придавил собаку ногой, животное погибло.

Петербуржец признан виновным, ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Недавно пьяный житель Шушар ударил ножом собаку.

Фото: pxhere