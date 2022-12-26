Пьяный житель Шушар ударил ножом собаку

В полицию на мужчину заявила сожительница.

Полиция проводит проверку по факту гибели собаки в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 ноября в 00:10 поступило сообщение от 43-летней женщины. Она сообщила, что ей 42-летний сожитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ножом ударил их собаку, из-за чего животное скончалось.

По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее прокуратура Петербурга занялась делом об убийстве собаки ремнем для брюк.

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