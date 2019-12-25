Прокуратура Петербурга занялась делом об убийстве собаки ремнем для брюк

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в марте подозреваемый, будучи пьяным, находился в квартире дома на улице Доблести, где задушил ремнем собаку по кличке "Веня".
После этого завернул животное в мешки и вынес на улицу, где оставил в 10 метрах от мусорного контейнера.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
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Фото: pxhere
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