Прокуратура Петербурга занялась делом об убийстве собаки ремнем для брюк

Прокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте подозреваемый, будучи пьяным, находился в квартире дома на улице Доблести, где задушил ремнем собаку по кличке "Веня".

После этого завернул животное в мешки и вынес на улицу, где оставил в 10 метрах от мусорного контейнера.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что петербургский кинолог рассказала, что делать, если собака съела что-то опасное на улице.

Фото: pxhere