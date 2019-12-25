В Ленобласти ночью ожидается до -24 градусов

Во вторник, 17 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местами в регионе пройдет небольшой снег, ожидается изморозь. В отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западный, юго-западный 2-5 м/с.
Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, местами -19...-24 градуса, днем -7...-12 градусов. На дорогах местами гололедица.
Устойчивые морозы в Петербурге и Ленобласти привели к редкому явлению — восточная и центральная часть Финского залива полностью сковало льдом. Последний раз подобное наблюдали больше десяти лет назад.
Фото: Piter.tv
