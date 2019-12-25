Спутник показал, как Финский залив покрылся льдом

Такого не было больше 10 лет.

Устойчивые морозы в Петербурге и Ленобласти привели к редкому явлению — восточная и центральная часть Финского залива полностью сковало льдом. Последний раз подобное наблюдали больше десяти лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук.

Кадры были сделаны спутником JPSS1 14 февраля. На них хорошо видно, что лёд занял практически всю акваторию вплоть до открытой части Балтики. Более детальную картину удалось получить с российского аппарата "Метеор-М" № 2-4 — его прибор, разработанный в Институте космических исследований РАН, позволяет разглядеть даже структуру ледяного поля. Например, на снимках чётко выделяются судовые трассы, которые суда прорезали во льду.

Все изображения обработаны в системе "Вега-Science" (тоже разработка ИКИ РАН) и представлены в так называемых ложных цветах — это стандартный приём для дистанционного зондирования, позволяющий лучше различать детали ландшафта.

Фото: Telegram / ИКИ РАН (пресс-служба)