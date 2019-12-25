В Петербурге 18 февраля будет на 4-5° ниже средних многолетних значений

Местами пройдёт небольшой снег.

В среду погоду в Северной столице продолжит формировать обширный антициклон с характерной для него тихой и довольно холодной погодой – дневная температура будет на 4-5° ниже средних многолетних значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

При этом мощная температурная инверсия сохранит благоприятные условия для формирования облачных полей, которые местами вызовут небольшой снег.

Температура воздуха 18 февраля в Петербурге -7…-9 градусов, в Ленинградской области -6…-11 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг погода будет меняться: днем начнёт сказываться влияние циклона с юга – пройдёт снег, ночью -13…-15 градусов, днём -8…-10 градусов.

Фото: Piter.tv