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В Петербурге мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются в начале сентября
Сегодня, 15:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются в начале сентября

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В первую очередь, вакцинироваться от гриппа нужно детям, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

В Петербурге в понедельник, 19 августа, стартовала прививочная кампания против гриппа. Сделать прививку бесплатно можно в городских поликлиниках. Мобильные пункты вакцинации откроют в начале сентября, стало известно "Петербург2".

Как рассказали в Комитете по здравоохранению, пункты будут работать в местах наибольшей концентрации людей. График работы на данный момент составляется. При этом, в мобильных пунктах прививать от коронавируса не будут.

В первую очередь, вакцинироваться от гриппа нужно детям, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также работники сфер здравоохранения, образования, обслуживания и транспорта. 

Фото: Комздрав (архив)

Теги: вакцинация, грипп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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