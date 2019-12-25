В Петербурге мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются в начале сентября

В первую очередь, вакцинироваться от гриппа нужно детям, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

В Петербурге в понедельник, 19 августа, стартовала прививочная кампания против гриппа. Сделать прививку бесплатно можно в городских поликлиниках. Мобильные пункты вакцинации откроют в начале сентября, стало известно "Петербург2".

Как рассказали в Комитете по здравоохранению, пункты будут работать в местах наибольшей концентрации людей. График работы на данный момент составляется. При этом, в мобильных пунктах прививать от коронавируса не будут.

В первую очередь, вакцинироваться от гриппа нужно детям, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также работники сфер здравоохранения, образования, обслуживания и транспорта.

Фото: Комздрав (архив)