Вакцинацию от гриппа начнут в Петербурге 19 августа

В Северную столицу уже поступила первая партия вакцин для предстоящей кампании, составившая 614 040 доз. Вскоре эти препараты будут рассредоточены по поликлиникам района.

В Петербурге вакцинация против гриппа стартует 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Северную столицу уже поступила первая партия вакцин для предстоящей кампании, составившая 614 040 доз. Вскоре эти препараты будут рассредоточены по поликлиникам района.

Губернатор Петербурга отметил, что в этом году план по иммунизации населения увеличен на 200 тыс. человек по сравнению с прошлым. В 2023 году цели были достигнуты уже в ноябре. Он также добавил, что горожане стали более серьезно подходить к своему здоровью: за первые шесть месяцев 2024 года диспансеризацию прошли более 1,56 млн жителей, что на 250 тыс. больше, чем в предыдущем году.

В этом году для иммунизации поступило три типа вакцин для взрослых и детей: четырехвалентная "Ультрикс Квадри" - 144 220 доз, инактивированная "Флю-М" - 183 860 доз и "Совигрипп" - 285 960 доз.

План на 2024 год предусматривает вакцинацию 3,447 млн человек, из которых 707 тыс. - дети. В прошлом году вакцинальная кампания началась 28 августа, и цели были успешно достигнуты.

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