В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа

Эксперты объяснили, когда стоит ставить вакцину.

Оптимальным временем для вакцинации от гриппа в России является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в организме человека в течение двух-четырех недель. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости человек был защищен, оптимальным временем для вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь). Это связано с тем, что полноценная и надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу – для выработки защитных антител после прививки требуется две-четыре недели. пресс-служба Роспотребнадзор

В надзорном ведомстве заметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно дает прогноз по тем штаммам вируса гриппа, которые могут вызвать эпидемию в грядущем сезоне. После изучения информации появляется обновленная вакцина, содержащая в себе актуальные в наступающем сезоне штаммы. Сейчас в состав вакцины включены такие штаммы, как вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2); вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

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Фото: Piter.tv