Более 1,8 млн жителей Петербурга прошли вакцинацию против гриппа

Роспотребнадзор опубликовал статистику о ходе иммунизации населения против болезни.

В петербургском Роспотребнадзоре поделились данными о ходе иммунизации населения против гриппа. На 10-е октября в городе, согласно статистике ведомства, привито более 1,8 млн. человек, из которых более 450-ти тыс. являются детьми. При этом темп распространения ОРВИ за прошедшую неделю остается ниже уровня недельного эпидемического порога.

Районами-лидерами Санкт-Петербурга по вакцинации от гриппа стали Петроградский, где привито более 42% жителей, Курортный (41,6%), Пушкинский (40,3%), Василеостровский (38,7%), а также Приморский (38,3%).

В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что вакцинации против гриппа является основным и самым эффективным способом профилактики болезни и связанных с ней осложнений.

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