Почти 2 млн петербуржцев привито от гриппа

Среди них в том числе 550 тыс. детей.

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга опубликовали новую недельную статистику о ходе иммунизации населения против гриппа. Так, согласно данным ведомства, почти 2 млн. жителей Северной столицы уже привились от болезни. Это около 35% всего населения города.

Меньше всего прививок сделали жители Центрального района города – только 27,28% горожан. В Невском районе иммунизация против гриппа прошли 28,63% жителей, в Кировском – 28,76%. Первенство по ходу вакцинации занимает Петродворцовый район, где привито почти 50% населения.

Такж, согласно данным Роспотребнадзора, темп распространения ОРВИ на 41-й неделе 2024-го года остается ниже уровня недельного эпидемического порога, а показатель заболеваемости остается на уровне прошлой недели.

Ранее в Роспотребнадзоре Ленинградской области опровергли миф о пользе апельсинового сока на завтрак.

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