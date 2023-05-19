Почти 50% петербуржцев привиты против гриппа

Вакцину против заболевания приняли порядка 2,7 млн жителей Северной столицы.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга опубликовал еженедельную статистику о ходе иммунизации населения города против гриппа и темпах распространения ОРВИ. На сегодняшний день против гриппа привито почти 2,7 млн петербуржцев, то есть 48,1% населения Северной столицы, – следует из сообщения пресс-службы петербургского отделения ведомства.

В тройке антилидеров по иммунизации против гриппа – Кировский район, где привито 39% от общего числа жителей, Невский район (38,4%), а также Центральный район (35,2%). По количеству привитого населения лидирует Петроградский район города – там вакцинировано порядка 61% от общего числа проживающих.

На 44 неделе 2024 года (с 28 октября по 3 ноября) в сравнении с 43 показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 7,7%, а общий темп распространения простудных заболеваний так и остался ниже уровня предельного эпидемического порога.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах заболевания вирусом Коксаки.

Фото: Pxhere