С начала апреля 163 петербуржца обратились в больницу из-за укусов клещей

В Ленобласти клещи покусали 41 человека.

Роспотребнадзор Северной столицы опубликовал статистику по клещевым инфекциям в городе и области. За прошедшую неделю (с 4-го по 10-е апреля) с жалобами на присасывание клещей в медучреждения обратились 163 человека, в том числе 27 детей, – сообщают в пресс-службе петербургского отделения ведомства.

Больше всего укусом зарегистрировано в Пушкинском районе (15 случаев). Следом идут Курортный (6 случаев), Приморский (5 случаев) и другие. Медики зафиксировали 1 случай боррелиоза. Случаев заражения клещевым энцефалитом выявлено не было.

В Ленинградской области задокументировано на порядок меньше обращений в больницы в связи с укусами клещей. В регионе от насекомых пострадал 41 человек и, в частности, 11 детей. Больше всего клещи приставали к жителям Гатчинского района (10 случаев).

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

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