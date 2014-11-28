Роспотребнадзор Петербурга рассказал о симптомах заболевания вирусом Коксаки

В ведомстве отметили, что на данный момент в Северной столице не зарегистрировано ни одного случая заболевания энтеровирусом.

В петербургском отделении Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент в городе не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом Коксаки. В ведомстве также рассказали об энтеровирусе и симптомах заражения. Информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора Северной столицы.

Как отметили в ведомстве, Коксаки – это вирус, который относится к энтеровирусам и размножается в желудочно-кишечном тракте. Источниками заражения могут быть как разносчики инфекции, так и зараженная вода или, например, зараженные предметы и продукты.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют обратиться к врачу в случаях, если: у вас поднялась температура тела, появилась сыпь, пропал аппетит, возникла рвота и диарея, появилась сильная головная боль, стало тяжело дышать или начались судороги – все это возможные симптомы заражения вирусом Коксаки.

Среди осложнений, которые могут быть вызваны заболеванием, в ведомстве отмечают возникновение менингита, энцефалита и миокардита. Чтобы избежать заражения в Роспотребнадзоре напоминают о необходимости покупать продукцию только в санкционированных магазинах, регулярно и с мылом мыть руки, не есть сырую пищу, купаться только в разрешенных местах и, конечно, не контактировать с инфицированными людьми.

Подробнее о последствиях заболевания вирусом Коксаки рассказала иммунолог Лапа.

Фото: Роспотребнадзор Петербурга