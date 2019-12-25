Иммунолог Лапа предупредила о последствиях вируса Коксаки

По словам эксперта, для людей в возрасте от 50 лет вирус особенно опасен.

Директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа предупредила о последствиях вируса Коксаки. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, вирус передается воздушно-капельным путем, а к первым симптомам заболеваемости относятся огромная слабость, высокая температура до 39 градусов и головные боли. Лапа отметила, что последствия Коксаки проявляются на кожных покровах. Также эксперт отметила, что для людей в возрасте от 50 лет вирус особенно опасен.

Ранее экономист Кульбака сообщил о росте цен на сливочное масло.

Фото: Piter.tv