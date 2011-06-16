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Экономист Кульбака сообщил о росте цен на сливочное масло
Сегодня, 14:54
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Экономист Кульбака сообщил о росте цен на сливочное масло

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По словам эксперта, Россия по многим параметрам зависит от зарубежных рынков.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака сообщил о росте цен на сливочное масло. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, Россия по многим параметрам зависит от зарубежных рынков, а в производстве молочных продуктов достаточно большое количество импортных компонентов. Он подчеркнул, что с учетом этих факторов подорожала доставка товара. Кульбака отметил, что стоимость импортного масла вряд ли будет сильно отличаться от отечественного продукта.

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Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, рост цен, сливочное масло
Категории: Лента новостей, Новости России,

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