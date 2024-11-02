Эксперт рассказал, что за призывы к аборту начнут штрафовать

Никита Кушеверский указал на то, что в стране пока что нет судебной практики по теме.

В ряде российских регионов одобрены законы, запрещающие склонять беременных к аборту. В интервью телеканалу "360.ru" адвокат Никита Кушеверский рассказал о том, что предусмотрена ответственность в виде штрафов. Однако пока что в стране нет судебной практики по подобным делам. Эксперт считает, что россиянки могут доказать то, что их подталкивали к прерыванию беременности при помощи социальных сетей и гаджетов. Юрист указал, что в Уголовном кодексе РФ есть статья 123. Этот пункт предусматривает наказание за незаконное проведение абортов.

Когда говорят о том, что ребенок не нужен, вам нужно сделать аборт. Здесь тоже накладывается штраф, там достаточно большие суммы. Тут любая запись на диктофон, либо скриншот переписки, если она велась в мессенджере. Никита Кушеверский, адвокат

Напомним, что из регионов страны, в которых местные власти ввели наказание за склонение к прерыванию беременности, стал Забайкальский край. Максимальный размер штрафа для правонарушителя составляет 50 тысяч рублей.

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Фото и видео: 360.ru