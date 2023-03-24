Россиянам объяснили, почему мужчин не хотят отпускать в декрет

Гарри Мурадян назвал два фактора, которые влияют на проблему.

Мужчины наравне с женщинами имеют право уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком, а с недавних пор еще и могут получать декретные выплаты, даже возвращаясь на рабочее место. В интервью журналистам телеканала "360.ru" российский HR-эксперт, член экспертного совета профильного комитета Государственной думы по молодежной политике Гарри Мурадян объяснил, почему работодатели отказываются отпускать в декрет многих сотрудников-отцов. В большинстве случаев речь идет о сложившихся в обществе стереотипов. Гость шоу заметил, что на ситуации сказываются два фактора.

Первый — стереотипное мышление, до сих пор принято, что декрет — женское, и мужчина вообще у нас — сильный мужчина, волосатый, с копьем в руках, который должен быть добытчиком и зарабатывать деньги. Гарри Мурадян, эксперт

Вторым показателем является экономическая целесообразность. Гарри Мурадян заметил, что люди еще не понимают, что мужчины имеют такие же права, а подавляющее большинство трудовых юристов, кадровиков в этих компаниях плохо следят за нововведениями в законодательстве страны. В виду отсутствия необходимых знаний они начинают вставлять палки в колеса тем сотрудникам, которые просят отправить их в декретный отпуск.

6 из 10 мужчин петербуржцев не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен.

Фото и видео: 360.ru