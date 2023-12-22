6 из 10 мужчин петербуржцев не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен

Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%.

Шесть из десяти петербуржцев не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен, выяснили аналитики SuperJob.

В Петербурге 61% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 36% опрошенных категорически против идти в декрет, ещё 25% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

В целом по России, компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей – минимум за 25 лет.

В январе стало известно, что в Петербурге и Ленобласти 1645 отцов находятся в отпуске по уходу за новорождёнными детьми. Во время отпуска отцу ежемесячно выплачивается пособие в размере 40% от среднего заработка, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

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