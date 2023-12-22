Пособие по уходу за ребёноком выплачивают более 1,6 отцам в Петербурге и Ленобласти

Минимальный размер пособия составляет 8600 рублей в месяц, а максимальный – 33 200 рублей в месяц.

В этом году в Петербурге и Ленобласти 1645 отцов находятся в отпуске по уходу за новорождёнными детьми. Во время отпуска отцу ежемесячно выплачивается пособие в размере 40% от среднего заработка, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Минимальный размер пособия составляет 8600 рублей в месяц, а максимальный – 33 200 рублей в месяц. Отец может ухаживать за ребёнком, если его супруга не полностью использовала свой декретный отпуск и вернулась на работу. Для оформления отпуска отец должен подать заявление на работе, а дальнейшую информацию находит Социальный фонд через взаимодействие между государственными органами.

Отмечается, что время отпуска учитывается в стаже и формирует пенсионные коэффициенты отца: за каждый год отпуска полагается 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребёнком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребёнком. Если папа ухаживает за третьим или четвертым ребёнком, то пенсионные коэффициенты составляют 5,4. Отпуск, который длится менее или более года, засчитывается пропорционально.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в прошлом году зарегистрировали почти 52 тыс. браков.

Фото: Piter.TV