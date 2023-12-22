В Петербурге в прошлом году зарегистрировали почти 52 тыс. браков

Чаще влюбленные женились в августе (6,5 тыс. браков), июле и сентябре (по 6 тыс. браков).

В 2023 году в Петербурге был зарегистрирован 51 551 брак. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 20 января.

Чаще влюбленные женились в августе (6,5 тыс. браков), июле и сентябре (по 6 тыс. браков). Больше трети всех регистраций – 17 тыс. – пришлось на долю гостей из других регионов.

Многие специально приезжают, чтобы сыграть свадьбу в Северной столице. Наши прекрасные Дворцы бракосочетания, реки и каналы, площади и скверы во все времена влекли влюбленных. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, градоначальник напомнил, что браки заключались и в блокадном Ленинграде. По данным комитета по делам ЗАГСа Петербурга, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го в городе поженились почти 15 тыс. пар.

Ранее мы рассказывали о том, что в ЗАГСе Приморского района после ремонта открылся эстетичный гостевой зал.

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