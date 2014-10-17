В ЗАГСе Приморского района после ремонта открылся эстетичный гостевой зал

Отдел находится на Стародеревенской улице.

В субботу, 23 декабря, в Отделе ЗАГС Приморского района после ремонта открылся эстетичный гостевой зал. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам ЗАГС.

Гостиная очень просторная и вместительная, обставленная удобной мягкой мебелью. Ждем Вас в нашем новом пространстве, наполненном уютом и волшебством. Пресс-служба комитета по делам ЗАГС

Гостиная находится на первом этаже за белой дверью. Дизайнеры выбрали бежевый, розовый и синий цвета для стен и мебели. В комнате установили современные мягкие диваны и стулья, которые часто встречаются в фотостудиях. Здесь можно подождать молодоженов и сделать красивые снимки. Комната оснащена зеркалами, столиками, композициями из цветов и современным освещением.

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Фото: ВКонтакте / Комитета по делам ЗАГС

