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Петербуржцев оповестили о режиме работы ЗАГСа в новогодние праздники
Сегодня, 8:41
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Петербуржцев оповестили о режиме работы ЗАГСа в новогодние праздники

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Перед выходными будет введён сокращённый график.

Жителям Северной столицы рассказали подробности о графике работы подразделений Комитета по делам ЗАГС во время новогодних праздников. Информация предоставлена пресс-службой профильного комитета.

Так, в период с 3 по 8 января соответствующий отдел на улице Достоевского будет заниматься регистрацией актов гражданского состояния о смерти. Приём будет длиться с 10:00 до 17:00. Остальные подразделения будут работать 30 декабря по сокращённому графику, с 10:00 до 13:00. С 31 декабря по 8 января ЗАГС сделает перерыв в работе в связи с выходными и праздничными днями: в это время приём заявлений осуществляться не будет.

С 9 января все подразделения комитета будут работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 600 пар зарегистрировали брак в Ленобласти за ноябрь.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

 

 

 

Теги: загс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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