Свыше 600 пар зарегистрировали брак в Ленобласти за ноябрь

Ячейками общества стали пары в возрасте от 18 до 24 лет и от 40 до 49 лет.

В ноябре текущего года число семей в Ленобласти увеличилось на 628 ячеек общества. Именно столько влюбленных пар соединили судьбы в последний месяц осени. Такую статистику опубликовало Управление ЗАГС 47-ого региона.

Наиболее часто брак заключают пары в возрасте от 18 до 24 лет и от 40 до 49 лет. Заявления на регистрацию брака в портале госуслуг составляют 38% от всех поданных. Одним из преимуществ выбора даты и времени свадебного торжества таким способом является возможность ознакомиться с расписанием свободных дат и времени, предлагаемых органами ЗАГС.

Важно отметить, что церемония регистрации брака проходит через месяц после подачи заявления, при этом свадьба должна состояться не позднее, чем год с момента подачи общего заявления в орган ЗАГС.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти обозначили приоритеты строительства на 2024 год.

Фото: Pxhere