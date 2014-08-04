Власти Ленобласти обозначили приоритеты строительства на 2024 год

В настоящее время строительная отрасль региона бьёт рекорды.

В качестве приоритетных направлений сферы строительства Ленинградской области в наступающем 2024 году выбраны развитие малоэтажного строительства и частного сектора. Несмотря на это, также планируется активное продвижение крупных проектов. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как уточнил заместитель председателя правительства Ленинградской области по вопросам строительства и ЖКХ Евгений Барановский, в настоящее время строительная отрасль региона бьёт рекорды. Так, введено в эксплуатацию 3,84 млн кв.м. жилья. Более того, свыше 102 тыс. человек заняты на строительных площадках, а объём работ в денежном выражении на октябрь 2024 года составил 170 млрд рублей.

Уверен, что крупные проекты, вроде ШМСД и КАД-2, станут новым драйвером развития, но у нас в приоритете малоэтажное строительство и ИЖС. Евгений Барановский, зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области в субботу обещают тепло и снегопад.

Фото: Правительство Ленобласти