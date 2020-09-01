В Ленинградской области в субботу обещают тепло и снегопад

Днем на западе области потеплеет до 0...-5 градусов.

В Ленобласти выходные будут снежными и теплыми. В субботу, 16 декабря, обещают облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью в большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег, днем тоже закружит метель.

В темное время суток подует северо-западный, западный ветер, который утром сменит направление на юг. Порывы будут достигать 9 м/с. К конце дня на западе ожидается усиление до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов. В некоторых районах подморозит до -12...-15 градусов. Днем на западе области потеплеет до 0...-5 градусов. На востоке будет прохладнее, там обещают мороз до -4...-9 градусов.

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

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Фото: Pxhere