С 22 ноября в ЗАГСах Петербурга начнется прием заявлений на регистрацию брака в августе 2024 года

На следующий год подано уже 4485 заявлений на регистрацию брака в Северной столице.

В Петербурге с 22 ноября структурные подразделения комитета по делам ЗАГСа начинают прием заявлений на регистрацию брака в августе 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 16 ноября.

Подать заявление можно будет с 10:00 лично в отделах ЗАГСа и Дворцах бракосочетания или дистанционно, посредством портала "Госуслуги". Пресс-служба комитета по делам ЗАГСа Петербурга

На следующий год подано уже 4485 заявлений на регистрацию брака в Северной столице, из них 3948 – через Госуслуги.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пары, отметившие 75-летие супружеской жизни, получат выплаты в размере 75 тыс. рублей.

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